Política Líder do PSDB anuncia que partido vai votar com Bolsonaro nas reformas “O governo Bolsonaro vai ter apoio para tudo aquilo que for agenda tucana”, afirmou o deputado Nilson Leitão (MT)

O líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão (MT), disse hoje (5) que a bancada tucana vai apoiar as propostas do governo Jair Bolsonaro que coincidirem com a pauta do partido. “O governo Bolsonaro vai ter apoio para tudo aquilo que for agenda tucana”, afirmou, depois do encontro dos parlamentares do PSDB com o presidente eleito. Segundo o deputado, as ref...