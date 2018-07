Política Líder do PR diz que bancada está dividida entre Lula e Bolsonaro Segundo o deputado, as alianças regionais nos Estados têm contribuído para a divergência interna

O líder do PR na Câmara dos Deputados, José Rocha (BA), disse que a bancada do partido está dividida entre apoiar as pré-candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) ou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, mesmo condenado e preso, é indicado pelo seu partido para disputar o cargo. Segundo Rocha, as alianças regionais nos Estados têm contribuído para a divergência i...