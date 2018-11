Política Léo Pinheiro expõe Lula Empresário disse que ex-presidente agia como proprietário do sítio de Atibaia e que a OAS gastou cerca de R$ 450 mil com reforma do local, cuja cozinha custou R$ 170 mil

O empresário Léo Pinheiro, da OAS, declarou ontem à juíza Gabriela Hardt que o ex-presidente Lula se comportava como o proprietário do sítio de Atibaia e como real beneficiário das obras que a empreiteira realizou no imóvel localizado no interior de São Paulo. Leó Pinheiro expôs Lula em longo relato na ação penal em que o petista é réu por corrupção passiva e lavagem de di...