Política Kassab confirma Vilmar na suplência de Marconi De acordo com o pessedista, o acerto envolve as alianças de pessedistas e tucanos nos níveis regional e nacional

Presidente nacional do PSD, o ministro Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia) confirma a presença do ex-deputado federal Vilmar Rocha na primeira suplência do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que será candidato ao Senado. De acordo com o pessedista, o acerto envolve as alianças de pessedistas e tucanos nos níveis regional e nacional. "Pintou fumaça branca...