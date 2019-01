Política Kassab acerta filiação de mais dois senadores e PSD terá 2ª maior bancada da Casa Com isso, sigla deve chegar a dez parlamentares, atrás apenas do MDB, com 13 parlamentares

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, acertou nesta semana a filiação de mais dois senadores, o que deve tornar seu partido o segundo maior do Senado Federal, com dez parlamentares. Devem migrar para a sigla até a data da posse, marcada para sexta-feira, dia 1º de fevereiro, os senadores Nelsinho Trad (MS) e Lucas Barreto (AP), sendo que ambos haviam disputado a eleição p...