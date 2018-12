Política Kassab é alvo de busca e apreensão da PF Ação tem origem no acordo de colaboração dos executivos do grupo J&F

Endereços ligados ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação Gilberto Kassab (PSD) é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quarta-feira, 19. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tem origem no acordo de colaboração dos executivos do grupo J&F. Ao todo, a PF cumpre 8 mandados de bus...