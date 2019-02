Política Kajuru cria enquete para decidir voto no Senado As escolhas variam entre o senador Reguffe (Sem partido-DF) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS)

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) publicou neste sábado, em meio à todo polêmica do voto aberto ou secreto no senado, uma enquete em sua página oficial do facebook perguntando à seus seguidores qual deveria ser a sua escolha para a presidência da casa. As escolhas variam entre o senador Reguffe (Sem partido-DF) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS). “Na primeira pesqui...