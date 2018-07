Política Kajuru é confirmado pré-candidato ao Senado por Caiado Vereador do PRP diz que campanha será do seu jeito, faz mea culpa sobre dizer “bobagens” e chama atenção ao lembrar desavenças com companheiros de chapa

O vereador Jorge Kajuru (PRP) foi confirmado ontem como pré-candidato ao Senado Federal. Ele estará na chapa do senador Ronaldo Caiado (DEM), que disputará o governo de Goiás com o deputado estadual Lincoln Tejota (Pros) como seu vice e com o senador Wilder Morais (DEM) tentando a reeleição.Ao POPULAR, Kajuru afirmou que sua intenção é divulgar seus projetos para o Es...