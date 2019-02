Política Kátia Abreu entrega flores para Davi Alcolumbre após 'roubo de pasta' Senadora entregou rosas brancas no plenário do Senado

Após retirar à força a pasta do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ontem, durante a sessão que o parlamentar presidia no Senado para a escolha do comando da Casa, a senadora Kátia Abreu (PDT-TO) pediu desculpas publicamente nesta manhã. Acompanhe ao vivo a votação para presidente do Senado. Ela entregou rosas brancas para Davi no plenário do Senado. "Não devolvi a p...