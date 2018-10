Política Justiça trabalhista veta empresário de influenciar voto de funcionário Caso é referente à empresa de Santa Catarina, que pode arcar com multa de R$ 500 mil

O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, atendeu a pedido de medida cautelar do Ministério Público do Trabalho (MPT) e proibiu que o empresário Luciano Hang adote condutas capazes de influenciar os votos de seus funcionários, sob pena de multa de R$ 500 mil. O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, foi ac...