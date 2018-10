Política Justiça revoga prisão do presidente do PROS Euripedes Júnior é alvo da Operação Partialis e teve custódia temporária decretada havia duas semanas

A Justiça Federal revogou a ordem de prisão temporária contra o presidente nacional do PROS, Euripedes Júnior, sob suspeita da Operação Partialis – investigação que mira suposto esquema de desvios de mais de R$ 2 milhões em contratos da prefeitura de Marabá (PA) para compra de gases medicinais no interior do Estado. Parte dos valores teria sido destinada à compra...