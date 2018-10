Política Justiça penhora imóvel de casal que desviou R$ 8 milhões da Previdência Segundo Advocacia-Geral da União, que promoveu toda investigação, acusados integravam 'sofisticada organização criminosa' e alegaram atividade lícita, com venda de doces, salgados e quentinhas

A Advocacia-Geral da União obteve junto ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2) decisão favorável à penhora de bem de família adquirido com dinheiro desviado da Previdência. O caso envolveu o julgamento de recurso movido pela mulher de um réu, condenado em ação criminal por desvio de recursos do INSS, para suspender a alienação da residência do casal, avaliada e...