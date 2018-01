Justiça mantém suspensa posse de Cristiane Brasil

O juiz federal Vladimir Vitovsky negou ontem à noite o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e da defesa de Cristiane Brasil (PTB-RJ) para rever a ordem que proíbe a deputada de tomar posse como ministra do Trabalho. Cristiane, que é filha do presidente do PTB e condenado no mensalão, Roberto Jefferson, tomaria posse anteontem, mas na última segunda-feira a cerimônia foi...