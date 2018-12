Política Justiça mantém 500 cargos comissionados para evitar colapso de unidades do Vapt Vupt A desembargadora acatou o argumento dos procuradores de que, com a exoneração desses servidores comissionados, os serviços seriam paralisados, com prejuízo à população

Os mais de 500 servidores comissionados que trabalham nas unidades do Vapt Vutp em Goiás terão seu vínculo com o Estado prolongado até o dia 30 de abril de 2019. É o que decidiu no final da tarde de hoje a desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), em recurso proposto pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A desembargadora a...