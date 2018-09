Política Justiça leiloa hoje (13) mansão, carros e relógios suíços de Sérgio Cabral Após a última oferta, em 4 de setembro, foi vendido apenas um jet-ski e um jet-boat

A mansão, quatro apartamentos, uma sala comercial, três carros, uma lancha e seis relógios suíços do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB), apreendidos pela Justiça Federal, vão a leilão na tarde desta quinta-feira (13). Após a última oferta, em 4 de setembro, foi vendido apenas um jet-ski e um jet-boat. O leilão será no auditório da Justiça Federal, no centro...