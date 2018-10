Política Justiça Federal instaura ação penal contra Marcelo Miranda

O juiz João Paulo Abe, da 4ª Vara Federal de Palmas, abriu ação penal contra o ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB) no âmbito da Operação Reis do Gado, que mira crimes contra a administração pública. Além dele, outros sete investigados vão responder pela denúncia.Segundo a Procuradoria, o ex-governador estaria envolvido em um esquema de corrupção que pro...