Política Justiça Federal do DF nega liberdade a Eduardo Cunha A decisão se dá em meio a uma indefinição quem vai ser o relator dos fatos relacionados à Operação Patmos

O juiz titular da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, Vallisney de Souza Oliveira, manteve a prisão preventiva determinada contra o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), no âmbito da Operação Patmos, deflagrada em maio de 2017 com base na delação da JBS. A decisão se dá em meio a uma indefinição dentro da Justiça Federal do DF sobre quem vai se...