Justiça Federal condena governador Marcelo Miranda (TO) a perda do cargo

O governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), foi condenado pela Justiça Federal por prática de improbidade administrativa praticado por desvio de dinheiro público através da contratação sem licitação da organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) Brasil para gerir hospitais estaduais. Também foram condenados os ex-secretários de saúde Henrique Furtadoe Petrônio Bezerra Lola, além da própria Oscip e seu representante.

A ação que resultou na condenação dos citados foi ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) em agosto de 2008 e se refere à contratação sem licitação para terceirização da gestão de hospitais e desvio de recursos públicos da Saúde nos anos de 2003 e 2004.

A escolha da entidade para a contratação, segundo o MPF, se baseou na apresentação de seu gestor, Eduardo Saraiva, que instituiu um escritório classificado na ação como “rudimentar” em Palmas com apenas duas colaboradores, não havendo condições de administrar os serviços propostos.

Segundo o MPF, a contratação irregular foi determinada pelo então governador Marcelo Miranda e executada após laudo de capacidade técnica assinado por Henrique Furtado e Petrônio Bezerra Lola, secretário e subsecretário de Saúde, respectivamente. A entidade passou, então, a receber grandes repasses de dinheiro público sob argumento de gerir todas as unidades hospitalares estaduais.

No processo, a Oscip Brasil é descrita como uma entidade criada menos de dois anos antes de sua contratação pelo Estado e que não ostentava capacidade operacional e nem experiência suficiente na área de administração hospitalar que justificasse sua contratação.

Prejuízos

A condenação, que identificou prejuízo ao erário no importe de R$ 25,5 milhões. O valor foi calculado com base em provas testemunhais e documentais, além de relatórios de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus).

O governador Marcelo Miranda foi condenado à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos por sete anos, além de ficar sido proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. Também foi condenado a ressarcir o prejuízo causado, no valor de R$ 25.526.070,67, e a pagar multa correspondente a 100 vezes o valor da remuneração mensal como governador.

Já Henrique Furtado, Petrônio Lola e Eduardo Henrique Farias foram condenados ao ressarcimento solidário dos valores desviados, à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, à multa e à proibição de contratar com o serviço público também por cinco anos.

A Oscip Brasil foi condenada a pagar multa civil no valor de R$ 500 mil e à proibição de contratar com o serviço público por cinco anos.

Os réus também foram condenados ao pagamento de R$1.000.000,00 a título de danos morais coletivos em razão da situação de quase colapso em que entrou a rede pública hospitalar do Estado em face dos problemas advindos com a Oscip Brasil. Segundo o MPF, a decisão não é definitiva, cabendo recurso ao Tribunal Regional Federal.

Defesa

Marcelo Miranda informou que não foi notificado da decisão da Justiça. Tão logo seja, os advogados apresentarão recursos à instância superior.