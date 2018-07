Política Justiça Eleitoral abre habilitação para voto em trânsito Para votar em trânsito, eleitor tem que fazer habilitação em um cartório eleitoral, indicando o local em que estará na data das eleições. Prazo começou hoje e vai até 23 de agosto

Os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral em outubro podem se cadastrar para votar em trânsito, desta terça-feira (17) até o dia 23 de agosto. O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, no segundo ou nos dois turnos, nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Para votar em trânsito, o eleitor tem que fazer a habilitação em um cartório e...