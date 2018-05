Política Justiça do Rio acata pedido da defesa de Cachoeira e contraventor seguirá preso em Goiânia Detido na última quinta-feira (10) em um condomínio de luxo na capital goiana, Carlos Augusto Ramos foi condenado a seis anos e oito meses de prisão

O juiz Rafael Estrela, da Vara de Execução Penal (VEP) do Rio de Janeiro determinou, na tarde desta terça-feira (15), que o processo de execução da pena do contraventor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, seja transferido para Goiânia. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de transferência foi feito pela defesa...