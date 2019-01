Política Justiça determina pagamento do salário de dezembro aos servidores do sistema socioeducativo de Goiás O pedido foi feito pela Assed. O órgão sustentou que a Constituição Estadual destaca o pagamento obrigatório até o dia 10 do mês subsequente ao trabalhado

O desembargador Delintro Belo de Almeida Filho, da 4ª Câmara Cível de Goiânia, determinou ao governo de Goiás o pagamento da folha salarial atrasada de dezembro aos servidores do sistema socioeducativo do Estado. A decisão saiu na tarde desta quinta-feira (17). O pedido do mandado de segurança é da Associação dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Goi...