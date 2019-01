Política Justiça determina pagamento de salário atrasado de servidores do sistema prisional de Goiás O pedido de liminar foi protocolado pela Aspego na última sexta-feira (11)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) concedeu liminar, nesta segunda-feira (14), à Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás (Aspego) determinando que o governo de Goiás realize o pagamento dos salários atrasados referentes ao mês de dezembro dos servidores ligados à instituição. O pedido foi protocolado pela associação na última s...