Justiça determina bloqueio de R$ 7,6 milhões de Marconi Perillo e João Furtado

A Justiça goiana determinou o bloqueio de R$ 7.632.190,50 do ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) e o ex-secretário de Governo João Furtado, por suposto ato de improbidade administrativa na assinatura de um decreto em 2017, retroativo a junho do mesmo ano, que permitiu o aumento em 25% do pagamento de diárias ao governador, vice, secretários e assessores. A d...