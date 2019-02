Política Justiça determina afastamento do secretário de Finanças de Caldas Novas MP argumenta que município não fazia pagamento de fornecedores em ordem cronológica, como determinado por lei

O juiz Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, da Comarca de Caldas Novas, determinou o afastamento do secretário de Finanças do município, Jorge Humberto da Silva, por 180 dias. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Além do secretário, o prefeito Evandro Magal e outras quatro pessoas também foram acionadas por não obedecerem a ordem cronol...