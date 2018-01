Justiça determina afastamento de conselheiro do TCE goiano

Atualizada às 23h14 - 15/01/2018

Sentença da juíza Suelenita Soares Correia, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, determinou na tarde de ontem o “afastamento imediato” do conselheiro Helder Valin de suas funções no Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). A decisão é resultado de ação civil pública movida pelo Ministério Público (MP) à época da posse do conselheiro no Tribunal, em 2014.

A ação do MP requereu a declaração de nulidade do decreto que nomeou Valin ao cargo, o que foi concedido pela magistrada. Na decisão, a juíza entende que o conselheiro não comprovou os requisitos exigidos para o cargo, como “notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública”, além de “mais de dez anos de exercício de função profissional que exija” os conhecimentos.

Em sua defesa, Valin ressalta que foi vereador de Goiânia por dois mandatos (de 1993 a 1998) e deputado estadual por quatro (de 1999 a 2014), além de ter presidido a Casa por três anos e oito meses. No entendimento da magistrada, porém, isso não o credencia ao cargo, que é vitalício.

Na sentença, ela diz não ser de “atribuição dos deputados a administração pública, salvo quando nomeados para cargos fora da estrutura legislativa, e que na prática exijam tais conhecimentos” e que a função de presidente da Casa, ou de qualquer das comissões, relaciona-se à administração interna da casa ou das comissões, nada tendo a ver com administração pública.”

Liminar

Uma liminar chegou a ser concedida por Suelenita Soares, em 2015, suspendendo o decreto de nomeação de Valin ao cargo, mas a decisão provisória foi derrubada menos de uma semana depois pelo desembargador Gerson Santana Cintra. Desde então, a ação corre a Justiça.

Em nota, Valin diz que recebeu com tranquilidade a informação de que a juíza declarou a nulidade do decreto que o nomeou conselheiro da Corte de Contas e informa que recorrerá da decisão. No texto, ele lembra que, quando da primeira liminar, o Tribunal de Justiça “acatou os argumentos da defesa, de que os conselheiros do TCE só podem ser afastados de seus cargos após trânsito em julgado de uma decisão condenatória.”

Segundo a nota, o notório conhecimento questionado “não é conceituado à luz de norma legal, mas avaliado pelo conjunto de conhecimentos que alguém adquiriu nas inúmeras áreas de vivência e atuação, de forma científica ou empírica, sejam elas específicas ou não.”

Dos sete conselheiros do TCE, quatro são ex-deputados: além de Valin, Carla Santillo, Kennedy Trindade e Sebastião Tejota.