Política Justiça de Pernambuco cria central para combater fake news nas eleições A iniciativa do TRE-PE conta com parceria da Polícia Federal, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e o Ministério Público Eleitoral do Estado

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) está implantando no Estado uma central de denúncias para receber queixas de fake news e crimes eleitorais que ocorram no ambiente virtual. A ferramenta, segundo a corte, começará a funcionar em julho. A iniciativa do TRE-PE conta com parceria da Polícia Federal, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e o Ministé...