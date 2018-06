Política Justiça condena Marcos Valério a 16 anos e 9 meses de prisão A pena é por lavagem de dinheiro e peculato. Marcos Valério é o sexto envolvido no mensalão mineiro sentenciado pela Justiça de Minas em pouco mais de dois meses

O ex-empresário Marcos Valério Fernandes de Souza foi condenado a 16 anos e 9 meses de prisão por participação no esquema que ficou conhecido como mensalão mineiro. A sentença é da juíza Lucimeire Rocha, da 9.ª Vara Criminal do Fórum Lafayette, a primeira instância da Justiça de Minas. A pena é por lavagem de dinheiro e peculato. Marcos Valério é o sexto envolvido no m...