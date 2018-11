Política Justiça condena Crivella a pagar R$ 142 mil em dívida de campanha Montante é referente a gastos de materiais não quitados com uma gráfica durante a campanha de Crivella ao governo do Estado em 2014

A juíza em exercício Renata Gomes de Oliveira e Castro, da 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro, condenou o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o Partido Republicano Brasileiro (PRB) a pagarem R$ 142 mil em dívida de campanha. O montante é referente a gastos de materiais não quitados com uma gráfica durante a campanha de Crivella ao governo do Estado em 2014. ...