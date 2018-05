Política Justiça busca vaga para Cachoeira Juíza solicitou que Estado informe se contraventor poderá ser transferido para semiaberto; benefício foi concedido pelo STJ

O processo em que o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi condenado por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro já chegou à 2ª Vara de Execuções Penais em Goiás, de onde a juíza Wanessa Rezende enviou ofício à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária para saber se há vagas no semiaberto. O benefício da mudança de regime de pr...