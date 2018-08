Política Julgamento no STF ameaça retorno de dinheiro desviado

A tese defendida pela maioria do ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que define o prazo de cinco anos de prescrição para o ressarcimento de dinheiro público desviado por atos de improbidade administrativa vai dificultar o combate à corrupção e aumentar a impunidade no País, incluindo escândalos antigos descobertos pela Operação Lava Jato. Essas são as conclus...