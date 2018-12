Política Julgamento do STF sobre a criminalização da homofobia é adiado para fevereiro Há duas ações em pauta, com as relatorias dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin; julgamento será em 13 de fevereiro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, marcou para o dia 13 de fevereiro de 2019 o julgamento que discutirá a possibilidade de criminalização da homofobia. A questão seria julgada ainda neste ano pelo plenário da Corte, mas acabou tendo a análise adiada. Em pauta, serão duas ações sobre o tema, com as relatorias dos ministros Celso d...