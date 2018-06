Política Julgamento do STF que poderia libertar Lula é cancelado Após Tribunal Regional Federal da 4ª Região entender que não é admissível recurso extraordinário ao STF, Fachin julgou prejudicado apelo do ex-presidente na Corte

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou prejudicado e retirou da pauta da próxima terça-feira (26) o pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O motivo é a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de negar, nesta sexta-feira, 22, a admissão do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. ...