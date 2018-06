Política Julgamento de ação penal contra Gleisi é suspenso para intervalo A sessão será retomada ainda nesta terça-feira, 19, com o voto do relator do caso, ministro Edson Fachin

O presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, suspendeu para intervalo a sessão de julgamento da ação penal contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). A sessão será retomada ainda nesta terça-feira, 19, com o voto do relator do caso, ministro Edson Fachin. Gleisi, que também é presidente do PT, é acusada junto do marido e ex...