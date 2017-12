Juiz remarca audiência para ver o Grêmio no Mundial

O juiz Marcelo da Silva Carvalho, da comarca de Vera Cruz, Rio Grande do Sul, não se ‘privou’ e também não quis tirar das partes, ‘gremistas’ e ‘secadores’, a chance de ver a semi-final do Mundial de Clubes, em que o Grêmio enfrentará o vencedor do jogo entre Pachuca, do México, e Wydad Atlhetic Club, do Marrocos.

Em despacho, o magistrado remarcou uma audiência agendada para o horário do jogo, no dia 12, para mais de um mês depois, 22 de janeiro.

“Às partes, advogados e testemunhas que podem ser Gremistas ou Colorados, aqueles torcedores e estes em tese secadores, não os posso privar, nem a mim, de com o olho no trabalho e outro em uma tv, assistirmos o jogo do Grêmio na semifinal do Mundial agendado para o dia 12/12//2017 na parte da tarde”, anotou.

“ Assim rogo vênia às partes, advogados e testemunhas e redesigno a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 22/01/2018, às 15h cabendo às partes comparecer acompanhados de suas testemunhas já arroladas. Caso haja servidor público arrolado ou policiais, requisitá-los. Intimem-se”, concluiu.