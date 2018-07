Política Juiz liberta Henrique Alves Magistrado concede liberdade ao ex-ministro do Turismo, revogando prisão domiciliar decretada há cerca de um mês

O juiz federal Francisco Eduardo Guimarães Farias, da 14.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, concedeu ontem liberdade ao ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves (MDB), revogando a prisão domiciliar imposta desde maio deste ano. A decisão é no âmbito do processo originado pela Operação Manus, que investiga o suposto recebimento de propina, além de corrupção e ...