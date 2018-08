Política Juiz indefere pedido de Adib Elias para sustar suspensão no MDB

O juiz da 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) Átila do Amaral indeferiu um pedido do prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB), para que a Justiça sustasse sua suspensão no MDB, em vigor, segundo o partido, desde junho. A decisão de suspendê-lo foi tomada em 10 de maio pelo Conselho de Ética do próprio MDB.A suspensão foi imposta ao prefeito ...