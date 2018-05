Política Juiz eleitoral rejeita ação do MPE contra José Eliton por propaganda antecipada no Facebook O magistrado entendeu que o vídeo em questão não contém pedido explícito de voto em favor do governador e pré-candidato

O pedido de liminar feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada do governador José Eliton foi indeferido pelo juiz Juliano Taveira Bernardes. A ação foi movida em razão de um vídeo postado na página do pré-candidato no Facebook. O procurador alega em seu pedido que o vídeo é evidentemente profis...