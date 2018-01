Juiz do DF proíbe Lula de sair do País

A Justiça Federal no Distrito Federal determinou ontem a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a seis horas de o petista embarcar para a Etiópia. Ele está proibido de deixar o País. O Instituto Lula informou que a viagem de Lula foi cancelada.A decisão do juiz federal da 10ª Vara do Distrito Federal, Ricardo Leite, foi tomada no âmbito da inv...