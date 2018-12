Política Juiz determina suspensão de leilões de imóveis de estatais

Atendendo a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o juiz substituto Avenir Passo, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, determinou, em decisão liminar, a suspensão de leilões de imóveis públicos do governo estadual que estavam previstos para esta terça e quarta-feira (12). Conforme mostrado pelo POPULAR, seriam leiloadas 93 áreas pertencentes a estatais em p...