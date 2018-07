Política Juiz condena jovens que lideraram protestos contra gastos na Copa 23 ativistas foram condenados por formação de quadrilha ou bando e por corrupção de menores

Os jovens que participaram em 2013 e 2014 dos protestos contra a realização da Copa do Mundo, alegando que se tratavam de obras superfaturadas, gerando gastos desnecessários ao país, foram condenados, hoje (17), pelo juiz Flavio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a sete anos de prisão. Eles foram condenados por formaç...