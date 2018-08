Política Jucá deixa liderança do governo Alegação foi a negativa de fechar a fronteira de Roraima para impedir entrada de venezuelanos

O presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), candidato à reeleição, anunciou ontem sua decisão de deixar a liderança do governo no Senado, posto que ocupava desde março de 2017, a 40 dias das eleições. O motivo, segundo ele, é sua discordância pela “forma como o governo federal está tratando a questão dos venezuelanos em Roraima”. Jucá tem defendido que o governo b...