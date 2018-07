Política Juízes condenados por corrupção e homicídio perdem cargo e aposentadoria Ato publicado no Diário da Justiça Eletrônico atinge Fernando Sebastião Gomes e Marcos Antonio Tavares

Dois juízes de São Paulo condenados criminalmente, um por corrupção passiva, o outro por homicídio, tiveram declarada a perda do cargo. O ato do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico nesta terça-feira (17). O ato declara a perda do cargo dos juízes Fern...