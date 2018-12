Política Juíza pede que Procuradoria se manifeste sobre pedido de liberdade de Lula Carolina Llebos, que conduz a vara de execuções penais de Curitiba, quer ouvir procuradores da Lava Jato

A juíza Carolina Llebos, da 12ª Vara Federal de Execuções Penais de Curitiba, pediu na tarde desta quarta-feira, 19, manifestação da força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. A defesa requereu alvará de soltura de Lula após decisão do ministro Marco Aurélio M...