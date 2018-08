Política Juíza nega pedido para Lula participar de debate na TV Magistrada diz que PT não tinha legitimidade para fazer pedido

A juíza Bianca Arenhart, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, negou hoje (6) pedido feito pelo PT para autorizar a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no debate que será realizado quinta-feira (9), na TV Bandeirantes, com candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro. Lula está preso desde 7 de a...