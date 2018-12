Política Juíza manda repatriar R$ 46 milhões de 'saldos de propinas' da Odebrecht em Antígua Gabriela Hardt acolheu pedido do Ministério Público Federal e ordenou transferência do equivalente a 50% de valores bloqueados de nove contas ligadas a cinco delatores da empreiteira no Meinl Bank, em Antígua

A juíza Gabriela Hardt, da Operação Lava Jato, autorizou que R$ 46.405.971,07 bloqueados de contas de cinco delatores da Odebrecht, no Meinl Bank, em Antígua, sejam repatriados. Na decisão, a magistrada afirma que as nove contas "movimentaram saldos de propinas". Serão repatriados US$ 11.690.985,85 (R$ 45.684.865,41) e também 162.858,68 euros (R$ 721.105,66). O valo...