Política Juíza manda Geddel e Luiz Estevão para ala de segurança máxima da Papuda A decisão foi tomada após denúncias de que os políticos mantinham regalias irregulares dentro de suas celas

A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, determinou nesta quinta-feira, 19, a transferência imediata do ex-senador Luiz Estevão (MDB-DF) e do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) para a ala de segurança máxima do Complexo da Papuda, em Brasília. A decisão foi tomada após denúncias de que os políticos mantinham regalias irregulares dentro d...