Juíza Gabriela Hardt manda soltar cunhada de Vaccari

A juíza Gabriela Hardt mandou soltar nesta sexta-feira, 30, a administradora de empresas Marice Correa Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, com imposição de cinco medidas cautelares. Marice foi presa temporariamente há uma semana na Operação Sem Fundos, 56.ª fase da Lava Jato, por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção e propinas de R$ 68 m...