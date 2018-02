Juíza determina afastamento de prefeita de Araguapaz

A prefeita de Araguapaz, Márcia Bernardino de Souza Rezende, deverá ficar afastada do cargo por 180 dias. A decisão da juíza Marianna de Queiroz Gomes acolheu pedido feito pelo Ministério Público de Goiás em ação de improbidade administrativa, proposta pelos promotores de Justiça Gabriela Starling Jorge Vieira de Melo e Tommaso Leonardi.





Pela decisão, a prefeita e seu marido, o ex-prefeito José Segundo Rezende Júnior, tiveram seus bens bloqueados no valor total de R$ 50 mil. Além disso, ele deverá manter-se afastado da sede da prefeitura, estando autorizado a acessar apenas espaços destinados a qualquer cidadão.

Na ação, os promotores sustentaram que o ex-prefeito, mesmo estando com seus direitos políticos suspensos por decisão judicial, vem atuando como prefeito do município, no lugar da atual prefeita eleita. Para a juíza, as provas apresentadas pelo MP-GO são robustas em apontar a suposta delegação da função pública a seu marido.

“É possível presumir que o fato de os requeridos estarem praticando ilícita delegação de poder público e usurpando função pública poderá atrapalhar a instrução processual, sendo prudente o seu afastamento, sobretudo pelo fato de que estes poderão constranger testemunhas, por meio dos poderes que sua posição e cargo lhes proporciona, além de possibilidades de destruição de documentos públicos relacionados aos atos ímprobos, situações essas, que, certamente, demandam risco à instrução processual”, afirmou a magistrada.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araguapaz, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.