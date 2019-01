Política Juíza bloqueia R$ 193,8 milhões de Cabral, Pezão, Picciani e outros por improbidade Liminar acata pedido do Ministério Público carioca em ação civil pública por decretos de incentivos fiscais concedidos a grupos empresariais em troca de caixa dois de campanha e propina

A juíza Roseli Nalin, da 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, determinou o bloqueio de mais de R$ 30 milhões em bens e ativos dos ex-governador Sérgio Cabral, do governador afastado Luiz Fernando Pezão e do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani. A decisão liminar acata pedido do Ministério Público carioca em ação c...