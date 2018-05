Política Jovair não aceita decisão de cúpula em composição da chapa majoritária Declarações do deputado federal foram feitas durante a reunião da juventude do PTB, em Caldas Novas

Na manhã deste sábado (12), o presidente estadual do PTB, Jovair Arantes, criticou os bastidores da composição da chapa majoritária na base aliada. As declarações do deputado federal foram feitas durante a reunião da juventude do partido, em Caldas Novas. “Não existe essa conversa fiada de que quem está no cargo no Senado tem a preferência para ser candidato. Está n...